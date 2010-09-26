Задачи для .NET разработчика

Веб-программированиеЗакрытнет заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен толковый разработчик с опытом Kentico CMS. Необходимо сделать некоторые изменения в админке, а именно:

при загрузке пдф доков добавлять thumbnail, чтобы при просмотре списка доков он прогружался.

Пишите обязательно почасовой рейт и примерное время исполнения.

13 лет назад
mdteam
Мила 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Наладить поиск на движке DLE 6.5

    Вообщем есть сайт на движке Datalife Engine 6.5. там встроеный модуль галереи, Нужно зделать так чтоб поиск так же искал по названию галерей этого модуля. ФТП допуск давать не буду не под каким предлогом. То ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • HTML форма, реализовать AJAX + PHP

    Привет исполнители! Есть сверстанная HTML форма, требуется реализовать AJAX и отправку данных в файл + на почту. Данные формы - имя (*), телефон(*), название компании, почта. Чтобы представить объем работы - прикладываю скрин. Работы на 30 минут максимум. ...

    PHPHTMLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Помочь с созданием Яндекс карты для сайта

    Помочь с созданием Яндекс карты для сайта. Вот карта, которую я уже сделал: http://rulevoe.com/primer.html 1) Хочу, чтобы две синие метки "Церковь" и "Супермаркет" были изначально подписаны, а не только когда нажимаешь на них. 2) Между кнокой "Линейка" ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт тизерной сети

    Уважаемые, необходим скрипт тизерной сети (для примера http://pay-click.ru) Должно быть включено следующее: - Регистрация в качестве вебмастера\рекламодателя - Создание рекламной компании рекламодателем - Создание рекламной площадки на своем сайте для вебмастера - Добавление тизеров и включение их в рекламную ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать слайдшоу на AmiroCMS + javascript

    $30

    Необходимо сделать слайдшоу на AmiroCMS + javascript + убрать горизонтальный скрол Т.з. и фото в приложении. Внимательно читаем правила работы здесь http://www.weblancer.net/users/sitemaker495/ . И называем цену. Сроки хочу чтобы было сделано сегодня, максимум завтра. И обращаемся по асе 553125050

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт с мерчантом\кассой на самоп.движке

    $100

    Функционал сайта такой, что человек делает депозит на баланс через кассу, потом с помощью пункта инвестирование на план - выбирает план и инвестирует деньги. По плану клиенту начисляются проценты каждый раз на баланс. Он их ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить доступ к удаленному комьютеру

    Надо настроить доступ с моего рабочего компьютера на домашний, для того чтобы я мог, сидя за рабочим компьютером, производить действия на домашнем: все действия, которые мы обычно и производим. Домашний компьютер подключен к интернету не напрямую, ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реализовать процесс создания вирт. поддоменов

    Привет! Имеем адрес такого вида: www.site.ru/?action=profile&amp;user=test007 Цели: 1. Пользователь регистрируется 2. Создается виртуальный поддомен 3. Информация доступна по прямому адресу, и по созданному виртуальному поддомену. Собственно основная цель которую надо реализовать чтоб: создавался (преобразовывался) виртуальный поддомен для нашего сайта. Пример для ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад