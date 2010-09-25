Реализовать процесс создания вирт. поддоменов

Установить на сервер Oscommerce Проверить возможно ли на этот сервер поставить движок Oscommerce В приложении phpinfo()
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Имеем адрес такого вида: www.site.ru/?action=profile&user=test007
Цели:
1. Пользователь регистрируется
2. Создается виртуальный поддомен
3. Информация доступна по прямому адресу, и по созданному виртуальному поддомену.
Собственно основная цель которую надо реализовать чтоб: создавался (преобразовывался) виртуальный поддомен для нашего сайта.
Пример для адреса приведенного выше: test007.site.ru, то есть чтобы данный поддомен отображал содержимое www.site.ru/?action=profile&user=test007
ICQ:90-82-99
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать форму заказа в которой пользователь будет указывать свои данные а также предложены готовые варианты которые нужно будет отметить флажком. Возможность прикреплять свои файлы в виде графических форматов. Заявки и свои предложения оставляем здесь. ...Завершен13 лет назад
- $15
Добавить в админку редактор типа ворда (TynyMCE или типа такого) сейчас там просто голое поле для вбивки html-разметки вручную.Веб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть скрипт, который обрабатывает удаленные данные, сохраняя сессию, куки и т.д. Он перестал работать. Видимо изменили логику сайта-донара или его вёрстку. Необходимо починить. Работа на час. Оплата: сдельная ICQ: семь три семь три два дваЗавершен13 лет назад
- $30
Есть готовый сайт на WP, но к сожалению программист который делал его пропал))) Думаю он от меня скрывается. Сайт полность готов, но появились некоторые недочеты которые надо убрать, а именно: • Вывести в меню alt который берется из ...Завершен13 лет назад
Нужно исправить недостаток в PHP скрипте: При создании превьюшек у некоторых картинок появляется черная полоска верху превьюшки. Пример: http://watchsite.ru/Muzhskie-naruchnye-chasy-blancpain-p-7352.htmlВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $7
Нужно создать скрипт синонимайзер, подробнее отпишу в личку... Бюджет - 7$Закрыт13 лет назад
Ищу знатока InstantCMS для реализации функционала личных фотоальбомов в профиле пользователей. Сейчас там все фото валятся в одну кучу. предложения на мыло. [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Всем добрый вечер! Нужно создать плагин для Wordpress в виде граббера новостей с сайтов. Язык английский. Граббер должен уметь: 1. Брать полные статьи с указанных новостных сайтов (например people.com, mtv.com) 2. Рерайтить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть заготовка сайта При нажатии на картинку товара, открывается описание товара и еще фотки. Необходимо: Сделать так, чтобы описание товара с дополнительными картинками открывалось в отдельном Pop-up окошке.Завершен13 лет назад