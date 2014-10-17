Free-Master

Александр Чуйков Free-Master

 
37 летБеларусь/Гродно
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Мои знания: PHP / mySQL / CSS / HTML

Работаю над проектами в сфере информационного сайто-строения.

Специализируюсь на разработке красивых и удобных сайтов с применением

современных технологий и веб-стандартов.

Мои знания [ PHP / mySQL / CSS / HTML ]

PHPMySQLHTMLCSS
Портфолио
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#948
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1160
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 14 дней
#3080
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#4759
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#5174
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6999
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