http://www.webmasterschool.ru/

Выполнил верстку сайта "Web Master School".

Учебники, справочники и статьи для web-мастера: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL.

На сайте содержится много полезных материалов для web-мастеров. Вы узнаете о том, что такое XHTML и чем он отличается от HTML. Сможете почитать статьи по PHP, JavaScript, AJAX. Узнаете для чего нужен язык SQL и как его применять, например, для работы с СУБД MySQL. Сможете оценить возможности, которые представляют каскадные таблицы стилей CSS. Каждый от новичка до профессионала найдёт интересующий его материал.