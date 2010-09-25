Установка TynyMCE

Есть скрипт, который обрабатывает удаленные данные, сохраняя сессию, куки и т.д. Он перестал работать. Видимо изменили логику сайта-донара или его вёрстку. Необходимо починить. Работа на час. Оплата: сдельная ICQ: семь три семь три два два
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Добавить в админку редактор типа ворда (TynyMCE или типа такого) сейчас там просто голое поле для вбивки html-разметки вручную.
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