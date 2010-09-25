Превьюшки в PHP

Нужно создать скрипт синонимайзер, подробнее отпишу в личку... Бюджет - 7$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно исправить недостаток в PHP скрипте:
При создании превьюшек у некоторых картинок появляется черная полоска верху превьюшки.
Пример: http://watchsite.ru/Muzhskie-naruchnye-chasy-blancpain-p-7352.html
- Похожие заказы
- $7Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Ищу знатока InstantCMS для реализации функционала личных фотоальбомов в профиле пользователей. Сейчас там все фото валятся в одну кучу. предложения на мыло. [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Всем добрый вечер! Нужно создать плагин для Wordpress в виде граббера новостей с сайтов. Язык английский. Граббер должен уметь: 1. Брать полные статьи с указанных новостных сайтов (например people.com, mtv.com) 2. Рерайтить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть заготовка сайта При нажатии на картинку товара, открывается описание товара и еще фотки. Необходимо: Сделать так, чтобы описание товара с дополнительными картинками открывалось в отдельном Pop-up окошке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Необходимо разработать магазин с партнерской программой, Т.З отсутствует, так как необходим аналог скрипта Order Master либо Book-Biz Master (автор А Долгу) Приветствуется разработка во фреймфорке codeigniter Срок разработки не регламентирован (время: месяц – полтора) Оплата ТОЛЬКО по факту, бюджет 2-2,5 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В Гостевую книгу нужна функция вставки изображения в сообщение. В прилагаемой картинке видно то, что требуется.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть сайт работающий сейчас в интернет на основе простенького html/css Нужно сделать его шаблоном для joomla. Желательно подешевлеВеб-программирование16 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть простой хак для Shorp Script Premium - ЧПУ (вот собственно сам хак http://www.fayloobmennik.net/135969 ). Там просто надо заменить два файла в корне и ЧПУ работает. Единственная проблема: ЧПУ работает не совсем правильно. Вместо названия ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать макрос Excel чтобы он находил строки содержащие слова с суффиксом "-" и выносил в отдельный столбец эти слова с суффиксом строки в которой он был найден. Во вложении на рисунке пример источника ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Цель: Создание централизованной системы управления баннерами (СУБ), которая бы позволяла размещать различные типы баннеров на подключенных к системе сайтах, принимать оплату и анализировать статистику. https://docs.google.com/document/edit?id=1dQpXe-knrkVYpHF9LnhegVm0zcbxMRpIXah1XuxvwzI&hl=ru&authkey=CLDCxasIВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад