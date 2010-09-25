Граббер для WordPress

Всем добрый вечер!

Нужно создать плагин для Wordpress в виде граббера новостей с сайтов. Язык английский.

Граббер должен уметь:

1. Брать полные статьи с указанных новостных сайтов (например people.com, mtv.com)

2. Рерайтить ее (синонимайзер или что-то похожее) – Средний-Высокий процент уникальности.

3. Брать картинку из Google по заголовку или имени в нем и заливать на сайт и в пост.

4. Давать ссылку на первоисточник внизу.

5. Постить определенный custom field – дефолтно он на false, нужно заменять перед постингом на true и обновлять.

6. Если больше 2-х слов в кавычках брать их в тэг blockquote.

7. Работать непрерывно и автоматически и не требовать ничего, кроме первоначального (и потом добавочного) добавления списка сайтов, с которых нужно брать новости.

Пишите здесь – цену, сроки и свой ICQ.

Мой ICQ – 616371658