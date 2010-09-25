Доработать ЧПУ для Shorp Script Premium

Есть простой хак для Shorp Script Premium - ЧПУ (вот собственно сам хак http://www.fayloobmennik.net/135969 ). Там просто надо заменить два файла в корне и ЧПУ работает. Единственная проблема: ЧПУ работает не совсем правильно. Вместо названия категории (к примеру Samsung) там идет просто category-35, category-40 и все (изменяется только номер категории). Точно так же и название продуктов... Само название одинаковое, изменяется только номер продукта.

Т.е. задача доработать этот ХАК, чтобы вместо нумерации, было нормальное название категорий и товаров.

Указывайте пожалуйста стоимость, сроки и свои контакты.

Спасибо!