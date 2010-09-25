Сделать выборку из списка

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок237 просмотров
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Добрый день!

Надо из большого списка интернет адресов (список в txt формате каждый адрес с новой строчки), сделать выборку по орпделенным значениям (например собрать все адреса в кторых есть слово link или forum - данное значение может быть любым), после выборки все данных должны быть сохранены в отдельный файлик, а из оригинала должны быть удалены.

13 лет назад
retasort
Лыканов 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов
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