Сделать выборку из списка

Добрый день!

Надо из большого списка интернет адресов (список в txt формате каждый адрес с новой строчки), сделать выборку по орпделенным значениям (например собрать все адреса в кторых есть слово link или forum - данное значение может быть любым), после выборки все данных должны быть сохранены в отдельный файлик, а из оригинала должны быть удалены.