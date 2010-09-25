Сайт на Bitrix, исправить баги и доработать

Сайт: http://dradver.ru/

Список багов:

Новости: при заливки новой новости, она не отображается в боковой панели вверху списка, пока не сделаешь повторную активацию всего списка новостей. (Со слов програмёра, он 10 сентября отправил запрос в битрикс, но больше он в сети не появлялся)

Не достаточно полей описания товара: необходимо сделать ещё 5 полей описания .

Под текстом описания нужно:

Размер сувенира:

Минимальный заказ:

Наличие на складе

Описание №2 (куда мы сделаем тексты о которых говорили раньше)

Пустое поле, куда мы сможем вписывать дополнительную информацию

Если у нас не указана цена - на сайте отображается 0.00 - нужно исправить, чтобы писалось "по запросу", при сортировке по цене - нужно чтобы по запросу были в конце списка.

При заказе клиентом через корзину, нам приходит письмо на запрос, в нём указаны сувениры, инфа по заказу, но не указывается артикул. Аналогично, при подготовке нами предложения (через скрытую, расширенную корзину), тоже не приходят артикулы в почту.

В скрытом разделе (там мы готовим коммерческое предложение) отсутствует кнопка вернуться на сайт, то есть, приходится возвращаться через избранное, там вообще нет кнопки возврата на сайт.

В корзине: "очистить корзину", рядом с кнопкой "обновить", просили при нажатии "Очистить корзину" чтобы вылезало окно подтверждения, его нет.

В скрытом разделе (это аналог корзины, с увеличенным функционалом), нет кнопки обновить (чтобы удалять позиции с колличеством "0"), в колонке информация текст "Детальное описание" не нужен. Под нашей шапкой странный текст "ОПИСАНИЕ ЗАПРОСА" тоже совсем не нужен.

При заказе через скрытую корзину сувениры из неё не всегда удаляются (то есть почти никогда), в этом случае, письмо о подготовленном предложении никуда не приходит.

При оформлении клиентом запроса через корзину, он автоматически получает регистрацию в битрикс, что совсем не нужно, это просто отправленный запрос, со слов программиста, эта проблема не решается.

Интересует сроки и стоимость выполнения вышеописанных работ, желательно по пунктам.