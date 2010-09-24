Подключить Telegate к Webassyst

Здравствуйте! Нужно написать парсер для cms Wordpress (либо как вариант под DLE или Joomla, но лучше WP). Суть такая: есть несколько сайтов где постоянно идут разные акции. Нам нужно будет чтобы парсер автоматически (допустим раз в сутки) ...