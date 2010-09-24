Подключить Telegate к Webassyst

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки233 просмотра
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Добрый день. Нужен человек который может подключить платежную систему telegate.ru к Webassyst Shopscript. Желательно с опытом подобной процедуры.

Пишите пожалуйста сразу цену за работу.

13 лет назад
pashamac
Андреев 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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