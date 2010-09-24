Покерный конвертер

Нужен конвертер покерных рук.

Подробнее.

Пользователь вставляет в поле ввода конвертера скопированную из своей истории покерную руку(или несколько рук).На выходе должна получиться преобразованная рука:в флеш-риплеер,в код для вставки на сайты и форумы.

Должна быть реализована также и возможность загрузки истории пользователем как файл.В большинстве случаев истории рук-это файлы в форматах txt или xml.

Сконвертированные руки должны храниться на сайте,на отдельной странице должна быть возможность из просмотра,с возможностью поиска и фильтрации.

Особенности.

Скрипт будет устанавливаться на работающий сайт(на Joomla).Необходима возможность общей регистрации пользователей(руки конвертировать может только зарегистрированный пользователь).

Наверное,лучший из существующих конвертеров здесь – www.pokerhandreplays.com

По большому счету,нужен практически его аналог.

Для тех,кто готов сделать эту работу : называйте конкретные цифры(сроки,цена).

Исполнителю будут предоставлены все необходимые файлы с примерами историй рук от всех покеррумов.

В прикрепленном файле - короткое ТЗ.