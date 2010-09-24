Проект для специалиста по socialengine

Требуется доработка сайта на джумла. Имеется доменное имя,хостинг,сверстанный дизайн,Требуется внести доработки в joomla/ Можно использовать какие то плагины или что то перерадотать,но по факту должен получится результат с разбивкой пользователей на группы. Более подробно с кандидатами,покажу пример того что ...
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1. Нужно переделать модуль магазина, в каталог сравнения цен
2. Видоизменить функции и профиль пользователя
Проект горящий, интересует качество и быстрота исполнения.
Регион - желательно Украина (в идеале - Киев)
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