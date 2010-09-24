Проект для специалиста по socialengine

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
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1. Нужно переделать модуль магазина, в каталог сравнения цен

2. Видоизменить функции и профиль пользователя

Проект горящий, интересует качество и быстрота исполнения.

Регион - желательно Украина (в идеале - Киев)

13 лет назад
oiwork
Олег 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад