Проблема в том что последняя категория поглощает в себе приведущую.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доверстать пару страничек и натянуть верстку сайта на джумлу,
ищу надежного исполнителя без посредников,
Необходимый функционал:
- Регистрация (Личный кабинет пользователя)
- Возможность добавления фотографий, видео
- Возможность скачивать информацию
- Размещение рекламы (баннеры и т.д...)
- Форум
Уважаемые. Пишите те кто сможет сделать у себя на домене.
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