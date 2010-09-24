Интерактивный график jQuery Chart

Сделать или доделать график.

На рисунке нужный график, уже готовый, только он неправильно работает в ИЕ и оранжевый график нужен столбиками а не линией.

Что уже сделано: привязка к данным и сортировка.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - оранжевый график СТОЛБИКОВЫЙ