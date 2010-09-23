Модуль на Drupal

Шаблон сайта разработан для версии 8.5 многое на сайте не работает необходимо подогнать шаблон под 9.0 также внести изменения в шаблон нужен профессиональный верстальщик. Нужен специалист по устранение проблемы с рейтингом: Fatal error: require_once(): Failed opening required ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать или с нуля и доработать модуль для Drupal
Расчет распределения вознаграждения агентам от продаж инет магазина (уберкарт) амгазин стоит.
- комиссия распределяется по MLM системе
- статус агента наверно по таксономии
+ отчеты 3-4 штуки (просто вывод стандартными функциями друпала)
наверно за основу можно взять, набор модулей User Points. Если предложите готовое решение без правки модулей, то устроит.
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