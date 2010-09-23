Модуль на Drupal

Веб-программированиеЗакрытнет заявок137 просмотров
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Необходимо сделать или с нуля и доработать модуль для Drupal

Расчет распределения вознаграждения агентам от продаж инет магазина (уберкарт) амгазин стоит.

- комиссия распределяется по MLM системе

- статус агента наверно по таксономии

+ отчеты 3-4 штуки (просто вывод стандартными функциями друпала)

наверно за основу можно взять, набор модулей User Points. Если предложите готовое решение без правки модулей, то устроит.

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Drupal
13 лет назад
myexchangegold
Роман 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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