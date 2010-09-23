Не работает функция на сайте, надо поправить

Требуется написать java или php скрипт получения прямых ссылок с depositfiles.com Вот пример: http://exnews.org/direct_download.html При размещении кода скрипта с указанной переменной URL = http://depositfiles.com/ru/files/dzjzr1ik7 (это пример ссылки) должен возвращать прямую ссылку на файл или если не удалось ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Неработает функция на сайте надо поправить задание в приложение
- Похожие заказы
- $30Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть форум: http://igrakrokodil.ru/forum/index.php нужно добавить в шапку сайта блок с ссылками, чтобы было так: http://img299.imageshack.us/img299/5889/linksk.jpg Нужно сделать быстро.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый вечер! Есть скрипт: victory.avtosale.kz, он легко превращается в вот такой скрипт: pics.avtosale.kz/cat.php. Все указано в ТЗ которое прикреплено. По СМС размещению на главной странице также прикреплена отдельным файлом (картинка). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
ТЗ. Нужно реализовать поле поиска с выпадающим списком уже возможных вариантов слов для поиска. Подобно полю Google, Yandex. Frontend. Текстовое поле, в которое вводится слово, причем по первой букве идет запрос в БД(аякс) и возвращается список вариантов(ответ с Бекенда). ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Собственно есть сайт http://rubashka-na-zakaz.ru/mens/ru/design.php конструктор рубашек. На чем он написан? Видно что не флеш. Кто может повторить именно "конструктор рубашек" и на чем? Прошу внимательно смотреть, что сделано на сайте, и про смену тканей, и про ...Закрыт13 лет назад
- $50
Для сайта продажи финансовых услуг (finbq.ru), который написан на php-фреймворке Yii нужно написать калькулятор, который по заданнрй сумме и некоторым критериям считает конечную сумму дохода и комиссию. В тз (приложение) прописана логика и откуда берутся ...Закрыт13 лет назад
Добрый день, необходимо сделать следующее, есть форма в данном случае данные формы отправляются в файл обработчик по адресу http://1111 необходимо сделать так что бы была возможность отправки содержимого формы одновременно сразу в несколько адресов (1000).Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужен парсер для сайта http://org77.ru/ ТЗ небольшое: -Нужно спарсить название, телефон, сайт и email организаций со всех разделов. -Те организации, у которых не указан email не нужны. -Данные нужно сохранять в файл Excel, txt и т.п., либо можно ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист php+mysql. Желательно(но не обязательно, все зависит от Ваших способностей) знание немецкого и Shopcms. Необходимо написание модуля для скрипта shopcms. Нужно полностью вникнуть в суть системы www.afterbuy.de и оптимальным образом написать модуль ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Добрый день.Требуется разработать плагин личного кабинета для joomla 1.5 . то есть на сайте должна быть регистрация заказчика и исполнителя. Более подробно кандидатам на проект. Оставляйте контакты для связи. Расскажу что требуется,по срокам и оплате обсудим. Оплата поэтапная,сделали,показали что ...Закрыт13 лет назад