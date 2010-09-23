Нужен парсер сайта org7.ru

Добрый день!

Нужен парсер для сайта http://org77.ru/

ТЗ небольшое:

-Нужно спарсить название, телефон, сайт и email организаций со всех разделов.

-Те организации, у которых не указан email не нужны.

-Данные нужно сохранять в файл Excel, txt и т.п., либо можно сделать БД MySQL с доступом через Web-интерфейс.

-Данные должны делиться по разделам\подразделам. В случае с файлами это должны быть разные файлы с соответствующими названиями, если же это БД, то должен быть выбор раздела в интерфейсе.

Цены, сроки от Вас, ответы на вопросы, оплата от меня.

Вопросы можно задавать в личку.

Приоритет на меньший бюджет.

Заявка будет актуальна в понедельник, тогда же отвечу на все вопросы в личке и выберу исполнителя.

Делать парсер сразу не желательно, можете зря потратить время, если вдруг выберу не Вас.