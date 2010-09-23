Исправить недочёты на сайте (Webasyst)

Исправить недочёты на сайте..

ТОЛЬКО КТО Знает платформу Webasyst!!!!

Дерево для Сайта

- Задача состоит в том что бы дерево товаров не закрывалось, при перезагрузке страницы.

- Подредактировать поиск (что бы высвечивалась цена при поиске)

- Вопрос по авторизации.

сайт www.trilix.ru/retail/

Платформа Webasyst

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Цена договорная..

ICQ 444-044-713