Исправить недочёты на сайте (Webasyst)

Программирование на php+firebird. С элементами на ajax или подобном.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправить недочёты на сайте..
ТОЛЬКО КТО Знает платформу Webasyst!!!!
Дерево для Сайта
- Задача состоит в том что бы дерево товаров не закрывалось, при перезагрузке страницы.
- Подредактировать поиск (что бы высвечивалась цена при поиске)
- Вопрос по авторизации.
Платформа Webasyst
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Цена договорная..
ICQ 444-044-713
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