Нужна своя CMS

Добрый день !

Значит перед вами стоит задача, придумать как сделать CMS с ниже перечисленными функциями и не дорого:

1) CMS - должна быть удобной в пользовании.

2) CMS - должна минимум поддерживать 1000 сайтов

2) CMS - должна иметь ,грубо говоря, два режима работы.

- Режим первый - это режим администрирования для каждого сайта. То есть человек обладающий сайтом из на шей сети можем им управлять.

-Режим второй - грубо говоря режим нашего сис.админа. Он должен иметь доступ ко всем сайтам и возможность делать любые изменения там.

3) Такую систему нам один программист сделала на NetCat'e нас не устраивает то, что ее чато ломают. Так что вопрос безопасности тоже должен быть продуман.

Если вы доделаете джумлу до этого - будет супер!!!

Жду ваших предложений и решений!!!

Прошу обращатся в скайп Administrator_od

Или звонить по номеру 8-962-934-00-00

icq 642607279