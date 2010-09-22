Нужна своя CMS

Нужно переделать ставки, сейчас они с 1 до 81 а надо от 0.02 до 500 (0.02 / 0.04 / 0.06 / 0.10 / 0.20 / 0.40 / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 2.00 / ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день !
Значит перед вами стоит задача, придумать как сделать CMS с ниже перечисленными функциями и не дорого:
1) CMS - должна быть удобной в пользовании.
2) CMS - должна минимум поддерживать 1000 сайтов
2) CMS - должна иметь ,грубо говоря, два режима работы.
- Режим первый - это режим администрирования для каждого сайта. То есть человек обладающий сайтом из на шей сети можем им управлять.
-Режим второй - грубо говоря режим нашего сис.админа. Он должен иметь доступ ко всем сайтам и возможность делать любые изменения там.
3) Такую систему нам один программист сделала на NetCat'e нас не устраивает то, что ее чато ломают. Так что вопрос безопасности тоже должен быть продуман.
Если вы доделаете джумлу до этого - будет супер!!!
Жду ваших предложений и решений!!!
Прошу обращатся в скайп Administrator_od
Или звонить по номеру 8-962-934-00-00
icq 642607279
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется небольшая доработка скрипта для работы с системой mixmarket.biz. Скрипт представляет собой каталог товаров который обновляется через YML файлы по крону. Необходимо сделать следующее: добавить возможность написания отзывов к товарам, магазинам. Сделать более удобный поиск ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать до вечера парсер на php данных отсюда http://icard.racinguk.com/ В разделе Predictor провалиться по 3-м ссылкам и считать(даю пример как видно сейчас) в таблицу Mqsql (перезаписать) 1) название 11.45 Arlington (Turf) 4f ...Завершен13 лет назад
Требуется программист ASP.NET C# под проект air-book.ru Проект написан на AtilectCMS . Исходные коды и дамп базы данных есть. Адекватность и понимание при работе будет (сам программист). Если сработаемся и есть желание посадить человека на этот проект. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать 5 модулей расчета стоимости продукции: 1. Расчет стоимости ПВХ окон - пример: http://test.for-all.in/calc.html + незначительные изменения (добавить-убрать переменные) 2. Расчет стоимости кухни - пример: http://domdon.ru/index/mebel_calculator_kitchen_zakaz_kuhni/0-10 и http://alka-mebl.com/kuhnya.php#1 (1-я ссылка - основа + иллюстрация как на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задание: Здравствуйте, Нужно Скачать готовый скрипт Penny Auction Script. Установить его, настроить, и сделать красивый диз. Вот как он будет выглядеть(примеры): bidcactus.com, kopeikoff.com Жду ваши предложения. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
В последнее время сразу несколько modx сайтов хакнули. В сайт внедряется вредоносный код. пример - см в атаче. Нужна инструкция по устранению уязвимости.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен простой пример, который бы брал параметры из командной строки, потом обращался по URL c использованием этих параметров, и обрабытывал статуст ответа. Сделать на PHP + Perl (отдельно два примера, один на PHP, другой на ...Закрыт13 лет назад
CMS Danneo. В ней есть модуль новостей. Нужно хороший файл обработчик картинки. Принцип такой: В форме новостей будет кнопка для обзора картинки на ПК. При сохранении новости, картинка уменьшается пропорционально до 150px по ширине, переименовывается, например, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
От исполнителей хочу видеть цену и сроки на реализацию задачи. На высоко посещаемом сайте имеется блок, который выводит список похожих объявлений. Скрипт, вызывающий этот блок, слишком грузит сервер. Нужно оптимизировать или создать с нуля набор функций, которые ...Завершен13 лет назад