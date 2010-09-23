Php парсер данных с сайта в БД

Нужно сделать до вечера парсер на php данных отсюда http://icard.racinguk.com/

В разделе Predictor провалиться по 3-м ссылкам и считать(даю пример как видно сейчас) в таблицу Mqsql (перезаписать)

1) название 11.45 Arlington (Turf) 4f 214y , 23 September 2010

2) время - 11.45 гонки

3) время парсинга GMT+0

4) имя лошади - Horse и №

ссылки в конце содержат 5значный номер - код

запарсить данные XML. Можно и так разобрать, файл маленький.

в полученных данных отображается прогнозы на лошадей по порядку их №

5) запарсить в таблицу соотнеся к номеру лошади Win_№,Place_N,Going_N

Оплата до 30WMZ.