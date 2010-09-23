Php парсер данных с сайта в БД

Нужно переделать ставки, сейчас они с 1 до 81 а надо от 0.02 до 500 (0.02 / 0.04 / 0.06 / 0.10 / 0.20 / 0.40 / 0.60 / 0.80 / 1.00 / 2.00 / ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать до вечера парсер на php данных отсюда http://icard.racinguk.com/
В разделе Predictor провалиться по 3-м ссылкам и считать(даю пример как видно сейчас) в таблицу Mqsql (перезаписать)
1) название 11.45 Arlington (Turf) 4f 214y , 23 September 2010
2) время - 11.45 гонки
3) время парсинга GMT+0
4) имя лошади - Horse и №
ссылки в конце содержат 5значный номер - код
запарсить данные XML. Можно и так разобрать, файл маленький.
в полученных данных отображается прогнозы на лошадей по порядку их №
5) запарсить в таблицу соотнеся к номеру лошади Win_№,Place_N,Going_N
Оплата до 30WMZ.
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