Устранение уязвимости в modx

Здравствуйте. Требуется внести изменения в сайт: http://www.imedia.name/ Вконтакте не блокирует большое кол-во учетных записей с одного IP, по-этому нужна доработка сайта. На другом домене с другим IP будет размещаться скрипт через который будет подключаться сайт к вконтакте. Изменения для ...
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В последнее время сразу несколько modx сайтов хакнули. В сайт внедряется вредоносный код. пример - см в атаче.
Нужна инструкция по устранению уязвимости.
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