Сделать кнопку для логина в 2 системы сразу

Имеется форма логина в систему, www.crm-soft.ru/test2/.

Имеется еще одна форма логина в систему, www.google.com/a/crm-soft.ru

Логины-пароли в системах одинаковые.

На первую из упомянутых форм надо добавить кнопку с подписью "+Google", при нажатии на которую будет открываться 2 вкладки (текущая плюс еще одна), на первой вкладке делаться post логина-пароля в первую систему, на 2-ой вкладке делаться post логина-пароля во 2-ую систему. То есть по одной кнопке должен происходить логин в обе системы

Совместимость - FF >= 3.6.10, IE >= 6.0

Стоимость предполагается 200-300 р.