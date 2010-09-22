Скрипт под Datalife engine

Требуется веб-программист для написания скрипта под Datalife engine с навыками вёрстки и хотя бы начальным владением фотошопом.

Новичков прошу не беспокоить.

Требуется написать простенький скрипт для сайта на DLE с использованием Ajax, JS.

Прошу откликаться ТОЛЬКО в проект.

Прошу откликнуться тех, кто будет в сети завтра с 4-х утра до 7 по Москве.