Скрипт под Datalife engine

Здравствуйте. Требуется внести изменения в сайт: http://www.imedia.name/ Вконтакте не блокирует большое кол-во учетных записей с одного IP, по-этому нужна доработка сайта. На другом домене с другим IP будет размещаться скрипт через который будет подключаться сайт к вконтакте. Изменения для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется веб-программист для написания скрипта под Datalife engine с навыками вёрстки и хотя бы начальным владением фотошопом.
Новичков прошу не беспокоить.
Требуется написать простенький скрипт для сайта на DLE с использованием Ajax, JS.
Прошу откликаться ТОЛЬКО в проект.
Прошу откликнуться тех, кто будет в сети завтра с 4-х утра до 7 по Москве.
- Похожие заказы
- $40Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен скрипт который берет статью с сервиса рассылок Subscribe.ru (http://subscribe.ru/catalog/inet.search.sozdiprod) и опубликовывает ее в других сервисах рассылок (content.mail.ru, maillist.ru, smartresponder.ru) и в сервисах блогов (блоги mail.ru, privet.ru, sostav.ru, ya.ru Итд - пока что 5 сервисов блогов). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайту требуется реферальная система. Предварительное ТЗ есть. Некоторые пункты из ТЗ из того, что хочется реализовать: - рефереру начисляется дополнительное количество игр в зависимости от активности (сыгранных игр) реферала; - любому игроку может быть начислена бонусная игра, если набранно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть набор данных: ID number 66565 50:12:1030110:0007 66566 50:12:1030110:0009 66567 50:12:1030110:0010 66569 50:12:1030110:0011 66570 50:12:1030110:0012 66571 50:12:1030110:0015 66572 50:12:2030110:0016 66575 50:12:2030110:0018 66576 50:12:2030110:0019 66578 50:12:2030110:0020 66579 50:12:2030110:0021 66580 50:12:3030110:0022 66582 50:12:3030110:0023 66583 50:12:3030110:0024 66584 50:12:3030110:0025 66585 50:12:3030110:0026 66586 50:12:3030110:0027 66587 50:12:0030110:0028 66588 50:12:0030110:0029 66600 50:12:0030110:0030 66612 50:12:0030110:0031 66601 50:12:0030110:0032 66602 50:12:0030110:0033 66603 50:12:0030110:0034 66604 50:12:0030110:0035 66606 50:12:0030110:0036 66608 50:12:0030110:0037 66609 50:12:0030110:0038 66627 50:12:0030110:0039 66622 50:12:0030110:0040 66621 50:12:0030110:0041 66620 50:12:0030110:0042 66619 50:12:0030110:0043 66614 50:12:0030110:0044 66598 50:12:0030110:0045 66593 50:12:0030110:0046 66564 50:12:0030110:0047 66559 50:12:0030110:0048 66558 50:12:0030110:1149 66556 50:12:0030110:0050 66554 50:12:0030110:0051 66553 50:12:0030110:0052 66550 50:12:0030110:0053 66549 50:12:0030110:0054 66546 50:12:0030110:0055 66544 50:12:0030110:0156 66543 50:12:0030110:0157 66540 50:12:0030110:0158 66539 50:12:0030110:0159 66537 50:12:0030110:0160 67449 50:12:0030110:0161 66536 50:12:0030110:0163 Цель: выполнять ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Возможно сайт на движке дле был сломан или испорчен вирусом, часть файлов которые весили примрно 500 кб, стали веситьь несколько байтов, на сайте это выглядит так: doins.thm [ b] кто встречался с похожей ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на ДЛЕ,проиндексированный.С самим движком никаких проблем нет.Сайт просто надо дооформить,сделать навигацию и забить текстовой и фото инфой(Информацию предоставляем).Лого есть.Так же забить ключевиками и подредактировать текстовую инфу(частота ключевых слов) и что там вообще надо ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать простенький скриптик проверки. Что сделать необходимо. Имеется страница поле с вводом пароля, при вводе правильного пароля (все пароли удаленно храняться на другом сайте )человек сможете перейти на нужную страницу (это я могу заранее указывать) Как это ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $33
Нужно натянуть сайт на CMS VamShop Бюджет 1000 руб, оплата по факту Подробности по асе 573100732Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Приветствую. Есть сайт по поиску запчастей, joomla 1.0. Работает на устаревшем модуле поиска DBQ. Задачи таковы: 1) Прикрепить в результатах поиска возможность заказать/купить n-ное количество любого найденного товара (т.е. в таблице результатов добавить ввод количества и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день Нужен аналог сайта www.1dnevnik.ru Хочу узнать точные сроки на разработку такого сайта и цену. Сообщения без цен сразу в корзину. Вся работа проходит в среде Интернет. Всем участникам проекта нужно иметь только доступ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад