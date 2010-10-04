Доработка сайта с подключением к ВКонтакте

Здравствуйте.

Требуется внести изменения в сайт: http://www.imedia.name/

Вконтакте не блокирует большое кол-во учетных записей с одного IP, по-этому нужна доработка сайта.

На другом домене с другим IP будет размещаться скрипт через который будет подключаться сайт к вконтакте.

Изменения для админ панели (см. рисунок imedia.jpg):

Скрин админки: http://img26.imageshack.us/img26/2309/imediau.jpg

В красном прямоугольнике 1 и 2 показаны учетки в админке и настройки. Их необходимо убрать с этой странице и отобразить на другой.

А на этой странице необходимо отобразить вместо них:

- подключенные IP (и сайты если есть. если нет так и писать что "нет")

- кол-во учеток и возможность подключения IP прямо, либо по домену, + возможность удаление, изменение и отключения

- рядом с полями IP должна отображаться кнопка для просмотра страниц с IP

- возможность назначить IP поумолчанию (туда будут создаваться новые учетки). Сначала поумолчанию стоит IP самого сайта.

На странице IP с учетками:

- отображение IP учеток (примерно как в прямоугольнике 1) + возможность его редактирования

- должно оставаться прежнее редактирование учеток

- возможность задать сессии и период их обнавления для каждого IP

- возможность для каждой учетки сменить IP (в этом случае она переносится в другой IP)

Изменения функционала:

- сайт должен рандомно конектится к вконтакте с помощью скриптов находящихся на разных сайтах + через основной сайт.

- каждому IP должен соответствовать свой набор учеток

- задание сессий и периода обнавления их на каждом IP устанавливаются для каждого блока учеток

- возможность добавления, удаления, изменения и отключения IP

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В общем надо сделать так, чтобы подключался к удаленному IP со своими учетками и настройки сделать в админке.

Выбора IP и принадлежащих к нему учеток.

Вместо IP может указываться домен. Например http://add.imedia.name/адресс_скрипта или http://77.222.56.23/адресс_скрипта

На том IP (сайте) должен лежать скрипт, через который будет происходить подключение к вконтакте

В папке modules лежат модули. Например там есть модуль подключения

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Как должно выглядеть:

На 1 рисунке:

http://img695.imageshack.us/img695/9223/imedia1.jpg

1) При нажатии на скрипты или кол-во учеток должен осуществляться переход к редактированию учеток

2) При нажатии на ВКЛ должно производится отключение скрипта при ОТКЛ включение

3) При нажатии на редактирование производится редактирование адресса

4) При нажатии на удаление, производится удаление

На рисунке 2 проверка акка и удаление.

http://img687.imageshack.us/img687/8171/imedia2.jpg

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Если проект заинтересовал. Жду ответа с разумной ценой.

Оплата будет после завершения работы.