Разработка интернет магазина

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок222 просмотра
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Нужно написать интернет магазин , не используя общеизвестные движки и прикрутить его к каталогу товаров.

http://www.vashbutik.ru/?menu=katalog движок самописный

Необходимо, предусмотреть корзину, поиск товара (расширенный поиск товара), сравнение товаров.

Все товары привязываются к карточке компаний, необходимо, если человек выбрал товар и оформил заказ, на контактный емаил компании приходило письмо с заказом.

Также необходимо предусмотреть административную часть, котрую придется прикрутить тоже к движку.

13 лет назад
tvoy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад