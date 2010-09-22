Разработка интернет магазина

Нужно написать интернет магазин , не используя общеизвестные движки и прикрутить его к каталогу товаров.

http://www.vashbutik.ru/?menu=katalog движок самописный

Необходимо, предусмотреть корзину, поиск товара (расширенный поиск товара), сравнение товаров.

Все товары привязываются к карточке компаний, необходимо, если человек выбрал товар и оформил заказ, на контактный емаил компании приходило письмо с заказом.

Также необходимо предусмотреть административную часть, котрую придется прикрутить тоже к движку.