Скрипт проверки паролей

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Необходимо создать простенький скриптик проверки.

Что сделать необходимо.

Имеется страница поле с вводом пароля, при вводе правильного пароля (все пароли удаленно храняться на другом сайте )человек сможете перейти на нужную страницу (это я могу заранее указывать)

Как это работает.

При вводе пароля скрипт обращается к удаленному адресу, где находятся пароли, если такой пароль есть на удаленном ресурсе, то человек получается доступ (в скрипте будет указано на какую страницу передет человек при ввоже правильного пароля).

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13 лет назад
retasort
Лыканов 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов
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