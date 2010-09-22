Скрипт проверки паролей

Необходимо создать простенький скриптик проверки.

Что сделать необходимо.

Имеется страница поле с вводом пароля, при вводе правильного пароля (все пароли удаленно храняться на другом сайте )человек сможете перейти на нужную страницу (это я могу заранее указывать)

Как это работает.

При вводе пароля скрипт обращается к удаленному адресу, где находятся пароли, если такой пароль есть на удаленном ресурсе, то человек получается доступ (в скрипте будет указано на какую страницу передет человек при ввоже правильного пароля).

УКАЗЫВАЙТЕ ВАШ НОМЕР АСИ!