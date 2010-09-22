Скрипт проверки паролей

Требуется написать модуль объявлений, который будет разделен на 2 раздела: - предложения команд - предложения игроков (смотреть картинку №1) Картинка от предложения слева в левом столбце - статичная, в правом - там где разные цвета - меняются от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простенький скриптик проверки.
Что сделать необходимо.
Имеется страница поле с вводом пароля, при вводе правильного пароля (все пароли удаленно храняться на другом сайте )человек сможете перейти на нужную страницу (это я могу заранее указывать)
Как это работает.
При вводе пароля скрипт обращается к удаленному адресу, где находятся пароли, если такой пароль есть на удаленном ресурсе, то человек получается доступ (в скрипте будет указано на какую страницу передет человек при ввоже правильного пароля).
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