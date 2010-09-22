Дневник-сайт

Требуется написать модуль объявлений, который будет разделен на 2 раздела: - предложения команд - предложения игроков (смотреть картинку №1) Картинка от предложения слева в левом столбце - статичная, в правом - там где разные цвета - меняются от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужен аналог сайта www.1dnevnik.ru
Хочу узнать точные сроки на разработку такого сайта и цену.
Сообщения без цен сразу в корзину.
Вся работа проходит в среде Интернет. Всем участникам проекта нужно иметь только доступ к интернету, либо наличие сотового телефона для ежедневного получения отчетов.
В настоящий момент сервис 1Дневник имеет деление пользователей на пять профилей: ученик, родитель, учитель, школьный администратор и представитель.
Каждый из профилей имеет свой набор опций:
Ученику мы разработали все опции по контролю своего дневника и разрабатываем опции, которые помогут ему при подготовке ДЗ и прочих заданий.
Родителю разработали опции для полноценного контроля за своими детьми.
Учитель имеет опции управления журналом.
Администратор может управлять всей школой.
Представитель контролирует все финансовые потоки.
Все профили уникальны. Они защищены паролями, выдаваемыми лично нами (или представителями). Каждый пользователь может получить доступ только к тем данный, которые относятся лично к нему. Увидеть данные другого пользователя не возможно. Так, например, родитель может видеть оценки только своего ребенка. Учитель может контролировать только свои классы и т.д.
Уже в настоящее время система электронных журналов предоставляет следующие возможности:
обмен личными сообщениями между всеми пользователями;
поиск и добавление друзей, загрузка личной фотографии, управление группами друзей;
публикация расписания для каждого класса;
различные формы школьной отчетности;
статистика успеваемости и сравнительные таблицы и графики по ученикам;
публикация информации о школе;
ведение дневника учащегося (в том числе оценки и ДЗ);
sms и e-mail оповещение родителей;
электронная библиотека
и многое другое
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