Модуль расчета стоимости

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки176 просмотров
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Необходимо создать 5 модулей расчета стоимости продукции:

1. Расчет стоимости ПВХ окон - пример: http://test.for-all.in/calc.html + незначительные изменения (добавить-убрать переменные)

2. Расчет стоимости кухни - пример: http://domdon.ru/index/mebel_calculator_kitchen_zakaz_kuhni/0-10 и http://alka-mebl.com/kuhnya.php#1 (1-я ссылка - основа + иллюстрация как на второй ссылке + добавить-убрать переменные)

3. Расчет стоимости декоративной штукатурки - пример: http://www.stena.ru/catalog3.php?page=4&id=00020001 + незначительные изменения (добавить-убрать переменные)

4. Расчет стоимости натяжных потолков - пример: http://www.sky-line.com.ua/calculator/ + незначительные изменения (добавить-убрать переменные)

5. Расчет стоимости шкафа-купе - пример: http://www.s-mebel.com.ua/calculator2.swf + незначительные изменения

Обязательно укажите стоимость работы по каждому пункту!

Срок: 2-3 дня (25-26.09.2010. - мы работаем без выходных)

Я нахожусь в Киеве - гонорар удобно передать или при личной встрече или через банк.

Ваши условия по тел.: 063 757 00 97 Виктор

13 лет назад
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Виктор 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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