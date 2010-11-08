Докрутить сайт на drupal

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки142 просмотра
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Доброго времени суток.

Имеется достаточно тривиальная задача.

Вот тут очень сырой проект сайта cold-call.ru по типу блога. несколько модулей уже установлено.

cms - drupal

требуется его докрутить и настроить, особые изощирения не нужны, все просто и чтобы работало.Идеи только приветствуются, но на данный момент основная задача проект быстро запустить, а в процессе будем дорабатывать.

то что нужно сделать

1. структура у навигацию по сайту

2. удобный архив

3. чуть изменить дизайн - цвет и и шрифты, сделать шапку

4. разграничение доступа.

5. и еще может быть какие то доработки.

вот примеры того как это должно быть (нужны можно сказать такие же с добавлением только инидивидуальности)

http://alex-ayvengo.ru/

http://infobusiness2.ru/

http://4winners.ru

Drupal
13 лет назад
delovar26
Евгений 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
dimjob
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Я никогда не работал раньше с фрилансерами, тем более через удаленно через интернет. Мне это казалось очень сложным. Тем более дело осложняется возможностью потратить деньги и получить не тот результат или вообще не получить результат. Мягко сказать, что могут кинуть. Но мои опасения оказались напрасными. Я дал объявление и пришло несколько человек. Из множества кандидатов я выбрал Диму, не знаю почему возможно за его деловой подход. За неделю плотной работы он сделал мне хороший сайт, гарантировал четкое выполнение работы. Вся работа была выполнена в срок по намеченному плану. Большим плюсом было то, что я мог каждый день отслеживать результат и корректировать работу. Большое спасибо.