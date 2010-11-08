Докрутить сайт на drupal

Доброго времени суток.

Имеется достаточно тривиальная задача.

Вот тут очень сырой проект сайта cold-call.ru по типу блога. несколько модулей уже установлено.

cms - drupal

требуется его докрутить и настроить, особые изощирения не нужны, все просто и чтобы работало.Идеи только приветствуются, но на данный момент основная задача проект быстро запустить, а в процессе будем дорабатывать.

то что нужно сделать

1. структура у навигацию по сайту

2. удобный архив

3. чуть изменить дизайн - цвет и и шрифты, сделать шапку

4. разграничение доступа.

5. и еще может быть какие то доработки.

вот примеры того как это должно быть (нужны можно сказать такие же с добавлением только инидивидуальности)

http://alex-ayvengo.ru/

http://infobusiness2.ru/

http://4winners.ru