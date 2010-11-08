Я никогда не работал раньше с фрилансерами, тем более через удаленно через интернет. Мне это казалось очень сложным. Тем более дело осложняется возможностью потратить деньги и получить не тот результат или вообще не получить результат. Мягко сказать, что могут кинуть. Но мои опасения оказались напрасными. Я дал объявление и пришло несколько человек. Из множества кандидатов я выбрал Диму, не знаю почему возможно за его деловой подход. За неделю плотной работы он сделал мне хороший сайт, гарантировал четкое выполнение работы. Вся работа была выполнена в срок по намеченному плану. Большим плюсом было то, что я мог каждый день отслеживать результат и корректировать работу. Большое спасибо.