Задача для тех, кто знаком red.Button

Исправить недочёты на сайте.. ТОЛЬКО КТО Знает платформу Webasyst!!!! Дерево для Сайта - Задача состоит в том что бы дерево товаров не закрывалось, при перезагрузке страницы. - Подредактировать поиск (что бы высвечивалась цена при поиске) - Вопрос по авторизации. сайт www.trilix.ru/retail/ ...