Требуется сделать плагин для joomla

Доброго времени суток. Имеется достаточно тривиальная задача. Вот тут очень сырой проект сайта cold-call.ru по типу блога. несколько модулей уже установлено. cms - drupal требуется его докрутить и настроить, особые изощирения не нужны, все просто и чтобы работало.Идеи только ...