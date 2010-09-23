Требуется сделать плагин для joomla

$250
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка172 просмотра
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Добрый день.Требуется разработать плагин личного кабинета для joomla 1.5 . то есть на сайте должна быть регистрация заказчика и исполнителя.

Более подробно кандидатам на проект.

Оставляйте контакты для связи.

Расскажу что требуется,по срокам и оплате обсудим.

Оплата поэтапная,сделали,показали что то ,получили денежку, оплата на яндекс деньги,банковский перевод,могу перевести с терминала,наличные в Питере.

Спасибо,жду кандидатов.

Joomla
13 лет назад
magentos
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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