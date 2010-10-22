Требуется программист php+mysql. Желательно(но не обязательно, все зависит от Ваших способностей) знание немецкого и Shopcms. Необходимо написание модуля для скрипта shopcms.

Нужно полностью вникнуть в суть системы www.afterbuy.de и оптимальным образом написать модуль для shopcms.

знание немецкого. ДОРОГО

СРОК 3 дня. Только после проверки на работоспособность. Хотелоьбы найти профессионала по shopcms для постоянного сотрудничества!

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