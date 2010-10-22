Написание модуля для скрипта shopcms

Веб-программированиеЗавершен1 заявка168 просмотров
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Требуется программист php+mysql. Желательно(но не обязательно, все зависит от Ваших способностей) знание немецкого и Shopcms. Необходимо написание модуля для скрипта shopcms.

Нужно полностью вникнуть в суть системы www.afterbuy.de и оптимальным образом написать модуль для shopcms.

знание немецкого. ДОРОГО

СРОК 3 дня. Только после проверки на работоспособность. Хотелоьбы найти профессионала по shopcms для постоянного сотрудничества!

icq:347-356-288

13 лет назад
yyyurik
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
TM2
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$300
5 дней
Отлично сработались! Разобрался в немецком языке, приятно общаться, хороший программист!
Приятно работать с таким заказчиком. Все быстро решается и согласуется. Работал с оплатой "по факту". Работу сдал, протестировали – получил деньги. Проблем нет. Желаю успехов и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Максим.
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