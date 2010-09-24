Скрипт получения прямых ссылок depositfiles

ТЗ. Нужно реализовать поле поиска с выпадающим списком уже возможных вариантов слов для поиска. Подобно полю Google, Yandex. Frontend. Текстовое поле, в которое вводится слово, причем по первой букве идет запрос в БД(аякс) и возвращается список вариантов(ответ с Бекенда). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать java или php скрипт получения прямых ссылок с depositfiles.com
Вот пример: http://exnews.org/direct_download.html
При размещении кода скрипта с указанной переменной URL = http://depositfiles.com/ru/files/dzjzr1ik7 (это пример ссылки) должен возвращать прямую ссылку на файл или если не удалось получить ссылку из-за того что файл был удален должен вернуть значение 0, а если не удалось обработать ссылку (например нетот домен или т.п.), должен возвращать значение переменной URL = http://depositfiles.com/ru/files/dzjzr1ik7
Необходимо, чтобы ссылка выдавалась на IP пользователя.
Оплата после завершения работы.
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