Скрипт поиска

Собственно есть сайт http://rubashka-na-zakaz.ru/mens/ru/design.php конструктор рубашек. На чем он написан? Видно что не флеш. Кто может повторить именно "конструктор рубашек" и на чем? Прошу внимательно смотреть, что сделано на сайте, и про смену тканей, и про ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ.
Нужно реализовать поле поиска с выпадающим списком уже возможных вариантов слов для поиска.
Подобно полю Google, Yandex.
Frontend.
Текстовое поле, в которое вводится слово, причем по первой букве идет запрос в БД(аякс) и возвращается список вариантов(ответ с Бекенда). Используя клавиши курсора верх/вниз (или наводить курсор мышки) можно выбирать значения со списка и присваивать текстовому полю или дальше вводить буквы слова. По нажатию на Enter (или кнопки Поиск) происходит submit формы поиска.
Backend
Запрос в БД по выборке не больше 10 записей, которые подходят по запросу с Фронта и возвращает список этих записей.
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