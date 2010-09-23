Скрипт поиска

ТЗ.

Нужно реализовать поле поиска с выпадающим списком уже возможных вариантов слов для поиска.

Подобно полю Google, Yandex.

Frontend.

Текстовое поле, в которое вводится слово, причем по первой букве идет запрос в БД(аякс) и возвращается список вариантов(ответ с Бекенда). Используя клавиши курсора верх/вниз (или наводить курсор мышки) можно выбирать значения со списка и присваивать текстовому полю или дальше вводить буквы слова. По нажатию на Enter (или кнопки Поиск) происходит submit формы поиска.

Backend

Запрос в БД по выборке не больше 10 записей, которые подходят по запросу с Фронта и возвращает список этих записей.