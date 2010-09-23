Программа для отправки формы

Добрый день! Нужен парсер для сайта http://org77.ru/ ТЗ небольшое: -Нужно спарсить название, телефон, сайт и email организаций со всех разделов. -Те организации, у которых не указан email не нужны. -Данные нужно сохранять в файл Excel, txt и т.п., либо можно ...