Простой яваскрипт

Нужен скрипт который будет анализировать введенные символы и в случае неудовлетворительного значения возвращать текст ошибки.

Пример:

Есть возможность ввести 10-тизначный номер телефона формата 7ХХХХХХХХХХХ

Разрешены любые значения и когда юзер вводит номер в форму ничего не происходит.

Но нужно запретить ввод номеров начинающихся на 799ХХХХХХХХХ поэтому в момент когда юзер набирает 799 нужно показать сообщение что 799 - недопустимое направление, для просмотра допустимых направлений перейдите по ссылке ХТТП://ХХХ.ХХ

Всего есть 100-120 допустимых телефонных кодов. в 20ти из них есть ряд исключений.

например для кода 380ХХХХХХХХХ исключения будут 38067ХХХХХХХ, 38050ХХХХХХХ, 38095ХХХХХХХ и т.д.

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