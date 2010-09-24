Простой яваскрипт

Требуется написать java или php скрипт получения прямых ссылок с depositfiles.com Вот пример: http://exnews.org/direct_download.html При размещении кода скрипта с указанной переменной URL = http://depositfiles.com/ru/files/dzjzr1ik7 (это пример ссылки) должен возвращать прямую ссылку на файл или если не удалось ...
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Нужен скрипт который будет анализировать введенные символы и в случае неудовлетворительного значения возвращать текст ошибки.
Пример:
Есть возможность ввести 10-тизначный номер телефона формата 7ХХХХХХХХХХХ
Разрешены любые значения и когда юзер вводит номер в форму ничего не происходит.
Но нужно запретить ввод номеров начинающихся на 799ХХХХХХХХХ поэтому в момент когда юзер набирает 799 нужно показать сообщение что 799 - недопустимое направление, для просмотра допустимых направлений перейдите по ссылке ХТТП://ХХХ.ХХ
Всего есть 100-120 допустимых телефонных кодов. в 20ти из них есть ряд исключений.
например для кода 380ХХХХХХХХХ исключения будут 38067ХХХХХХХ, 38050ХХХХХХХ, 38095ХХХХХХХ и т.д.
цена вопроса - 10 баксов
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