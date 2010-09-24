Простой яваскрипт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок220 просмотров
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Нужен скрипт который будет анализировать введенные символы и в случае неудовлетворительного значения возвращать текст ошибки.

Пример:

Есть возможность ввести 10-тизначный номер телефона формата 7ХХХХХХХХХХХ

Разрешены любые значения и когда юзер вводит номер в форму ничего не происходит.

Но нужно запретить ввод номеров начинающихся на 799ХХХХХХХХХ поэтому в момент когда юзер набирает 799 нужно показать сообщение что 799 - недопустимое направление, для просмотра допустимых направлений перейдите по ссылке ХТТП://ХХХ.ХХ

Всего есть 100-120 допустимых телефонных кодов. в 20ти из них есть ряд исключений.

например для кода 380ХХХХХХХХХ исключения будут 38067ХХХХХХХ, 38050ХХХХХХХ, 38095ХХХХХХХ и т.д.

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13 лет назад
cdmauacom
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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