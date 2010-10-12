Модификация компонента Docman (Joomla 1.5)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки160 просмотров
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Docman это один из самых популярных файловых архивов для Joomla CMS.

Требуется добавить новые поля в форму загрузки файлов, и соответственно чтобы по ним осуществлялся поиск (как по другим полям Docman).

Интерфейс для добавления полей админом не нужен, набор полей задан изначально.

Так же необходимо переписать плагин Docman для Community builder, который в профиле пользователя отображает последние загруженные им файлы из 1.5 legacy в Native. Плагин небольшой, 3 кб (около 75 строк кода).

Joomla
13 лет назад
dmitry_bigbrain
Дмитрий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Очень доволен работой с Дмитрием. Чувствуется большой опыт работы с Joomla. Сделал все быстро, профессионально и без предоплаты. Нормально относится к модификациям в ТЗ после начала работы, не придирается к каждой строчке. В общем общем рекомендую как ответственного и надежного исполнителя
Отличный заказчик, четкое ТЗ (правда с небольшими дополнениями, но очень символическими), четкая оплата. рекомендую!
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