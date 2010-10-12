Модификация компонента Docman (Joomla 1.5)

Docman это один из самых популярных файловых архивов для Joomla CMS.

Требуется добавить новые поля в форму загрузки файлов, и соответственно чтобы по ним осуществлялся поиск (как по другим полям Docman).

Интерфейс для добавления полей админом не нужен, набор полей задан изначально.

Так же необходимо переписать плагин Docman для Community builder, который в профиле пользователя отображает последние загруженные им файлы из 1.5 legacy в Native. Плагин небольшой, 3 кб (около 75 строк кода).