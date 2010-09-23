Создание утилиты

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки192 просмотра
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Необходимо создать утилиту для сайта. Описание в аттаче.

От вас:

1. Стоимость.

2. Сроки.

3. Среда реализации (flash, php,….).

4. Готовы ли осуществлять платные доработки в будущем.

13 лет назад
RexWorks
Saramin Ivan 
57 летСША
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
marabou2
62 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$300
3 дня
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