Создание утилиты

Требуется написать java или php скрипт получения прямых ссылок с depositfiles.com Вот пример: http://exnews.org/direct_download.html При размещении кода скрипта с указанной переменной URL = http://depositfiles.com/ru/files/dzjzr1ik7 (это пример ссылки) должен возвращать прямую ссылку на файл или если не удалось ...
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Необходимо создать утилиту для сайта. Описание в аттаче.
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