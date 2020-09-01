marabou2

Павел Королёв marabou2

 
62 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опыт работы 10 лет

Знаю: PHP, MySQL, PostgreSQL, FireBird, JavaScript, AJAX, HTML, XHTML, CSS, Apache, Delphi, VC, C, Java, AndroidStudio.

Более подробно: marabou.softbird.net/resume.doc

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSDelphiApacheAjaxJavaFirebird
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