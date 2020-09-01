Опыт работы 10 лет
Знаю: PHP, MySQL, PostgreSQL, FireBird, JavaScript, AJAX, HTML, XHTML, CSS, Apache, Delphi, VC, C, Java, AndroidStudio.
Более подробно: marabou.softbird.net/resume.doc
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Портфолио
- WNights125 просмотров
- Sin134 просмотра
- Popugai112 просмотров
- MobilaFun147 просмотров
- RoboCab140 просмотров
- Сайт кинокомпании Сварог-фильм225 просмотров
- Продажа лабораторного оборудования145 просмотров
- Товары для лошадей181 просмотр
- Личный сайт программиста269 просмотров
- Интернет магазин лабораторного оборудования164 просмотра
- Универсальное общелабораторное оборудование153 просмотра
- Факторинговая компания153 просмотра
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