Ubercart Drupal настройка складов или модуль

Необходимо сделать или с нуля и доработать модуль для Drupal по учету движения товара

Несколько складов сделано, необходимо

СКЛАДЫ

* Поставщики

* Cклады компании (с гибким контролем остатков),

* Подсклады (информационные дистрибьюторские центры с четким контролем остатков).

* Поставки на склады компании от поставщиков.

* Перемещение между складами и подскладами :

* Реестр накладных склада или всех складов за месяц, текущий месяц, период, все время.

* Просмотр накладных с кредитом.

* Отчеты по остаткам складов (включая составные карточки)

* Финансовые отчеты склада, складов (по деньгам- делает уберкарт).

отчеты

• учет возвратов покупателю, поставщику

• учет кредитов (при наличии кредита баллы (очки, vp) не считаются выкупленные),

• формирование себестоимости,

• формирование графиков,

• формирование выкупов покупателей в баллах,

• формирование прайс-листов,

• формирование ценников,

наверно за основу можно взять, набор модулей. Если предложите готовое решение без правки модулей, то устроит.

Указывайте вашу цену и сроки, опыт

Общение лучше через скайп