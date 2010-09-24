Ubercart Drupal настройка складов или модуль

Необходимо сделать или с нуля и доработать модуль для Drupal Расчет распределения вознаграждения агентам от продаж инет магазина (уберкарт) амгазин стоит. - комиссия распределяется по MLM системе - статус агента наверно по таксономии + отчеты 3-4 штуки (просто ...
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Необходимо сделать или с нуля и доработать модуль для Drupal по учету движения товара
Несколько складов сделано, необходимо
СКЛАДЫ
* Поставщики
* Cклады компании (с гибким контролем остатков),
* Подсклады (информационные дистрибьюторские центры с четким контролем остатков).
* Поставки на склады компании от поставщиков.
* Перемещение между складами и подскладами :
* Реестр накладных склада или всех складов за месяц, текущий месяц, период, все время.
* Просмотр накладных с кредитом.
* Отчеты по остаткам складов (включая составные карточки)
* Финансовые отчеты склада, складов (по деньгам- делает уберкарт).
отчеты
• учет возвратов покупателю, поставщику
• учет кредитов (при наличии кредита баллы (очки, vp) не считаются выкупленные),
• формирование себестоимости,
• формирование графиков,
• формирование выкупов покупателей в баллах,
• формирование прайс-листов,
• формирование ценников,
наверно за основу можно взять, набор модулей. Если предложите готовое решение без правки модулей, то устроит.
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