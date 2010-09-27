Надо его снова поставить движок wordpress
Разработка плагина партнер. программы для Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать плагин партнерской программы для Joomla 1.5.
Срок до 3 дн, цена 777руб, моя аська 321-443-136
Функции плагина:
-при регистрации пользователь получает свою реф.ссылку;
-идет отслеживание посетителей, т.е. по какой рефер. ссылке пришел заказчик, и привязка данных при регистрации заказчика; (т.е указание его реферера)
-простую статистику с доступом для админа и рефералов.
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