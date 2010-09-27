Разработка плагина партнер. программы для Joomla

Нужно разработать плагин партнерской программы для Joomla 1.5.

Срок до 3 дн, цена 777руб, моя аська 321-443-136

Функции плагина:

-при регистрации пользователь получает свою реф.ссылку;

-идет отслеживание посетителей, т.е. по какой рефер. ссылке пришел заказчик, и привязка данных при регистрации заказчика; (т.е указание его реферера)

-простую статистику с доступом для админа и рефералов.