Я верстальщик с опытом, так же работаю с командой.

Дата рождения: 9 ноября 1987 (22 года)

Регион: Харьков

Телефон(ы): 80631958035

E-mail: [email protected]

Образование:

Национальный Фармацевтический Университет

Год окончания 2012 (Заочная форма обучения)

Экономика предприятия

Компьютерные навыки:

- знания верстки(HTML,CSS,JS);

- кроссбраузерная, валидная верстка (все браузеры включая ie6);

- большой опыт работы в реальных проектах;

Дополнительная информация:

Работаю верстальщиком на Фрилансе. Моя страничка - http://www.free-lance.ru/users/garigordon

Принимал непосредственное участие в реальных проектах. Закончил курсы "Квантор" и сейчас в данном направлении развиваюсь.