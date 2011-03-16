Я верстальщик с опытом, так же работаю с командой.
Дата рождения: 9 ноября 1987 (22 года)
Регион: Харьков
Телефон(ы): 80631958035
E-mail: [email protected]
Образование:
Национальный Фармацевтический Университет
Год окончания 2012 (Заочная форма обучения)
Экономика предприятия
Компьютерные навыки:
- знания верстки(HTML,CSS,JS);
- кроссбраузерная, валидная верстка (все браузеры включая ie6);
- большой опыт работы в реальных проектах;
Дополнительная информация:
Работаю верстальщиком на Фрилансе. Моя страничка - http://www.free-lance.ru/users/garigordon
Принимал непосредственное участие в реальных проектах. Закончил курсы "Квантор" и сейчас в данном направлении развиваюсь.
Портфолио
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