Новости вконтакте

Доверстать пару страничек и натянуть верстку сайта на джумлу, ищу надежного исполнителя без посредников, Необходимый функционал: - Регистрация (Личный кабинет пользователя) - Возможность добавления фотографий, видео - Возможность скачивать информацию - Размещение рекламы (баннеры и т.д...) - ...
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Приложение вконтакте которое копирует новости с сайтов и показывает вконтакте.
Полное ТЗ только тому кто согласится работать.
работы не много, приложение не сложное
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