Натянуть дизайн на SOTESHOP 5

Веб-программированиеЗакрытнет заявок132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе время суток, коллеги.

Требуется в короткие сроки натянуть дизайн на движок SOTESHOP 5.

Макет будет в .psd

В заявках указывайте есть ли опыт работы с этим движком или подобными, цену и сроки.

13 лет назад
klenov
Иван 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад