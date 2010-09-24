Работа для специалиста по Flex

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Требуется специалист по Flex по работе над уже готовым приложением, устранение проблем и добавление новых модулей. После ознакомления с вашим портфолио, высылаю ТЗ на указанный вами в ответе адрес электронной почты.

13 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад