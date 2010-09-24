Разработка плагина для QIP или/и дргих мессенджеро

День добрый.

Необходимо создать плагин для QIP (на основе версии 2005), а так же , возможно, интегрировать плагин для других мессенджеров, типа R&Q , Miranda , QIP Infium итп.

Плагин будет использоваться для фрилансеров, и создается для упрощения обработки заказов.

Собсно, что нужно:

- создать возможность расширенного поиска по контактам (по ключевым словам, другим характеристикам)

- создать подгруппы и кросс-группы (чтобы один контакт мог находиться в разных группах и подгруппах)

- к контактам добавить возможность получения доп. инфо (такие как расценки, контакты, мыло, адресс итп) при наведении на него или нажатии нужной иконки/кнопки

-добавить возможность посылки мейла при нажатии на мейл контакта, чтобы сразу подгружался нужный мейл (жмейл интерфейс, мыло на хосте, бат, фандерберд итп)

- увеличить кол-во разрешенных символов в имени контакта

- остальное по ходу, и главное, чтобы все это было максимально просто в использовании

- так же сделать это НЕ freeware и добавить возможность выдачи лиценций/ключей

Более полное и подробное ТЗ согласуем с выбранным исполнителем

От Вас хотелось бы услышать цены и сроки исполнения проекта, а так же пожелания и предложения по разработке сего чуда))

Не пишите в личку, только ниже.