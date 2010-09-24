Clickdosug.com/ статистика по пользователям, просмотр источников трафика (поле переходов) сделать так чтобы показывался регион , ип , прокси, реферерер, и интервалы между переходами ! Ну и другую х подключить и настроить регионы на сайте maxmind.com/app/country
Разработка плагина для QIP или/и дргих мессенджеро
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Необходимо создать плагин для QIP (на основе версии 2005), а так же , возможно, интегрировать плагин для других мессенджеров, типа R&Q , Miranda , QIP Infium итп.
Плагин будет использоваться для фрилансеров, и создается для упрощения обработки заказов.
Собсно, что нужно:
- создать возможность расширенного поиска по контактам (по ключевым словам, другим характеристикам)
- создать подгруппы и кросс-группы (чтобы один контакт мог находиться в разных группах и подгруппах)
- к контактам добавить возможность получения доп. инфо (такие как расценки, контакты, мыло, адресс итп) при наведении на него или нажатии нужной иконки/кнопки
-добавить возможность посылки мейла при нажатии на мейл контакта, чтобы сразу подгружался нужный мейл (жмейл интерфейс, мыло на хосте, бат, фандерберд итп)
- увеличить кол-во разрешенных символов в имени контакта
- остальное по ходу, и главное, чтобы все это было максимально просто в использовании
- так же сделать это НЕ freeware и добавить возможность выдачи лиценций/ключей
Более полное и подробное ТЗ согласуем с выбранным исполнителем
От Вас хотелось бы услышать цены и сроки исполнения проекта, а так же пожелания и предложения по разработке сего чуда))
Не пишите в личку, только ниже.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется доработка сайта на джумла. Имеется доменное имя,хостинг,сверстанный дизайн,Требуется внести доработки в joomla/ Можно использовать какие то плагины или что то перерадотать,но по факту должен получится результат с разбивкой пользователей на группы. Более подробно с кандидатами,покажу пример того что ...Закрыт13 лет назад
- $50
Необходимо написать простой скрипт для работы с сайтами по крону. Интересует оперативность и легкая читаемость кода.Закрыт13 лет назад
Для сайта http://www.sestom.ru/#/contact/ нужно разработать flash-карту наподобие http://www.sestom.ru/maps.google/ чтобы получилось http://www.sestom.ru/maps.google.jpg. Картинки можно взять с http://www.sestom.ru/maps.google/ , нужно 5 уровней, zoom управление колесиком мышки и плавная анимация увеличения-приближения, не хуже чем у Maps.Google на flash. upd: Задача ...Завершен13 лет назад
Нужна Ваша помощь! Нужно сделать чтоб сайт ecochic.com.ua работал нормально. Работает на virtuemart Там категории не открываются, картинки не подгружаются…. Проблема в том, что сначала был один домен, тот который дал хостер после хостер его сменил, и сайт ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Компонент под Joomla - Mosets tree требует минимальных доработок. Сайт: vsemesta.com 1. В конфигурации нужно сделать возможность запретить/разрешить добавлять сайты в каталог в корень категорий. 2. Там же надо сделать возможность запретить/разрешить вывод 10-ти последних ...Закрыт13 лет назад
1.Тут laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=0 нужно к каждому номеру(разделу) внутри под описанием сделать фото галерею, по 3 фото в ряд, возможность добавлять неограниченное кол-во фото (или до 30шт), естественно добавление фото с админки,фото должны ...Закрыт13 лет назад
1. Нужно переделать модуль магазина, в каталог сравнения цен 2. Видоизменить функции и профиль пользователя Проект горящий, интересует качество и быстрота исполнения. Регион - желательно Украина (в идеале - Киев)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по Flex по работе над уже готовым приложением, устранение проблем и добавление новых модулей. После ознакомления с вашим портфолио, высылаю ТЗ на указанный вами в ответе адрес электронной почты.Закрыт13 лет назад
Доброе время суток, коллеги. Требуется в короткие сроки натянуть дизайн на движок SOTESHOP 5. Макет будет в .psd В заявках указывайте есть ли опыт работы с этим движком или подобными, цену и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад