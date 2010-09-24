Нужна фотогарелея+ слайд шоу

1.Тут laperlehotel. com/rooms.php?lang_id=0 нужно к каждому номеру(разделу) внутри под описанием сделать фото галерею, по 3 фото в ряд, возможность добавлять неограниченное кол-во фото (или до 30шт), естественно добавление фото с админки,фото должны увеличиватся при клике(или наведении) на него, как тут ayvazovsky. com.ua (фотогалерея).

Такую же фото галерею нужно сделать на Главной сранице.

2. В шапке сайта там где сейчас маленькие картины в рамках и диванчик- на этом месте сделать 2 большие рамки, в которых будет слайд шоу, как тут под шапкой coronahotel. com.ua/. Фото (слайд шоу) чтоб можно было загрузить\удалить с админ.панели. (дизайн предоставлю)