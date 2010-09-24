Сложный скрипт обработки HTML кода.

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки646 просмотров
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У нас есть скрипт обработки хтмл кода. Работает на сервере.

Скрипт рабочий но много ошибок.

Требуется править или написать новый.

Нужно уметь читать чужой код.

HTML
13 лет назад
alexbeginin
Александр 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
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